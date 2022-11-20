Джигурда проиграл суд и потерял квартиры в Москве и Париже, а также миллионы на счетах

Актер вместе с женой Мариной Анисиной готовились вступить в наследство своей подруги-бизнесвумен, но потом встречный иск подала сестра покойной.

Суды за наследство погибшей бизнесвумен Людмилы Браташ длились не один год. Женщина оставила внушительное состояние, за него боролись друг Браташ, актер Никита Джигурда, и сестра умершей Светлана Романова. Суд наконец поставил точку в этой громкой истории, сообщает СтарХит.

Московский горсуд вынес решение в пользу Светланы Романовой. Теперь сестре Людмилы Браташ принадлежат 3 квартиры в Москве и 1 в Париже. К ним прилагаются кладовая, машиноместа и многомиллионные денежные вклады в одном из банков Москвы.

Стороны в течение разбирательств представляли все новые и новые доказательства своей правоты. Решающим аргументом суд счел отсутствие у Джигурды и Анисиной оригинала завещания Браташ, они предъявляли только копии.

В таком случае наследование осуществляется по установленной очередности, а Романова - единственная наследница, которой нотариус обязан выдать все необходимые свидетельства и документы.

Ранее Джигурда рассказывал, что с бизнесвумен познакомился в 2010 году во время заграничного отдыха. Якобы в том же году Браташ в США завещала ему все состояние. Однако в 2010 году въезд Браташ в Штаты не был зарегистрирован. А в 2016-м Людмила умерла при загадочных обстоятельствах.

Джигурда и его супруга готовились вступить в наследство, как на горизонте появилась родная сестра погибшей Светлана. Женщина подала встречное исковое заявление о признании завещания недействительным. Суд указал на невозможность проверки спорного документа.

Разбирательства продолжались шесть лет. Будет ли Джигурда оспаривать это решение, пока неизвестно.