Шесть человек погибли при пожаре на Комсомольской площади в Москве

20 ноября в складском помещении на Комсомольской улице Москвы вспыхнул крупный пожар, который стал причиной гибели людей.

Вечером воскресенья корреспонденты информагентства "РИА Новости" сообщили, что на одном из складов на Комсомольской улице Москвы начался пожар, в тушении которого принимали участие восемьдесят сотрудников МЧС и двадцать единиц специализированной техники. По данным журналистов, локализация пламени состоялась в 18.20 по московскому времени, а около 22.03 было ликвидировано открытое горение.

Вместе с тем репортёры "РИА Новости" утверждают, что по уточнённой информации, жертвами пожара стали шесть человек, хотя изначально было известно лишь о двух погибших.