Washington Post: Россия будет сама производить иранские беспилотники Shahed-136

Москва достигла договоренности с Тегераном о производстве иранских беспилотников в России, сообщила в субботу, 19 ноября газета Washington Post со ссылкой на данные спецслужб США и других западных стран.

Эту информацию газете подтвердили трое знакомых с вопросом чиновников. Сообщается, что обе стороны в настоящее время стремятся как можно скорее передать проекты и транспортировать ключевые компоненты, необходимые для производства машин. Если все пойдет по плану, работы начнутся в ближайшие месяцы.

Сделка была завершена в начале ноября во время визита российской делегации в Тегеран после обвинений со стороны Украины и Запада в том, что Россия использовала иранские беспилотники для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

6 ноября Владимир Зеленский призвал ввести новые санкции против ближневосточного государства.

Сделка может удовлетворить потребность России в высокоточном оружии и может принести Ирану экономические и политические выгоды, сообщает Washington Post.

По словам источников издания, власти в Тегеране надеются, что таким образом они избегут новых санкций, если беспилотники будут физически производиться на территории России.