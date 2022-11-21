Washington Post: Россия будет сама производить иранские беспилотники Shahed-136
Москва достигла договоренности с Тегераном о производстве иранских беспилотников в России, сообщила в субботу, 19 ноября газета Washington Post со ссылкой на данные спецслужб США и других западных стран.
Эту информацию газете подтвердили трое знакомых с вопросом чиновников. Сообщается, что обе стороны в настоящее время стремятся как можно скорее передать проекты и транспортировать ключевые компоненты, необходимые для производства машин. Если все пойдет по плану, работы начнутся в ближайшие месяцы.
Сделка была завершена в начале ноября во время визита российской делегации в Тегеран после обвинений со стороны Украины и Запада в том, что Россия использовала иранские беспилотники для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.
6 ноября Владимир Зеленский призвал ввести новые санкции против ближневосточного государства.
Сделка может удовлетворить потребность России в высокоточном оружии и может принести Ирану экономические и политические выгоды, сообщает Washington Post.
По словам источников издания, власти в Тегеране надеются, что таким образом они избегут новых санкций, если беспилотники будут физически производиться на территории России.
Опубликовано: Николай Скира
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