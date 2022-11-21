Иран атаковал позиции оппозиционных партий в иракском Курдистане

Иран снова атаковал иранские курдские оппозиционные группы, базирующиеся в соседнем Иракском Курдистане, в ночь с воскресенья 20 ноября на понедельник 21 ноября.

Региональные власти автономного Курдистана на севере Ирака пока не сообщили о возможных человеческих потерях после ракетных ударов и ударов беспилотников, которые нанесли Стражи исламской революции.

Ранее, 14 ноября, в Иракском Курдистане в результате аналогичных ударов, один человек погиб и восемь получили ранения.

Демократическая партия Курдистана Ирана (PDKI) и иранская курдская националистическая группа Komala подтвердили ракетную атаку, направленную на их объекты.

«Революционная гвардия (Идеологическая армия Ирана, прим. ред.) снова бомбила иранские курдские партии», — заявили контртеррористические службы Иракского Курдистана.

В понедельник 21 ноября иракское государственное информационное агентство INA также сообщило об иранских рейдах, отметив, что удары были нанесены по трем объектам в Курдистане.