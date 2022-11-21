Нутрициолог Лидия Квашнина о бананах: можно ли их есть каждый день

Фрукты эти вкусные и полезные, и от умеренных доз вреда точно никому не будет. Зачем есть бананы и сколько их нужно в день, рассказывает специалист.

Аргументы в пользу бананов

Они очень питательны и отлично подходят для перекусов, при этом не стимулируют усиление аппетита, как яблоки.

Относятся к категории доступных по цене фруктов.

Отличный вкусный десерт, худеющим заменяет сладкое в рационе, идеальный продукт в пост.

Полезны для сердца и сосудов: в бананах много калия и магния.

Богатый источник витаминов В6 и С.

Пектин в составе нормализует уровень холестерина.

Бананы могут служить профилактикой рака, снижают воспалительные процессы, проявляют антибактериальный эффект.

В полезном десерте есть антиоксиданты, которые благотворно влияют на центральную нервную систему.

Кому бананы вредны

Один фрукт вреда не нанесет, но в большом количестве и регулярно людям с определенными заболеваниями есть бананы не стоит.

Кто не должен увлекаться таким десертом: лица с ожирением и диабетики. Причины понятны - бананы калорийны и в них много глюкозы и сахарозы.

Фрукты эти дают мочегонный эффект, поэтому сгущают кровь и опасны при варикозах и тромбофлебитах.

Бананы не нужно есть при ишемической болезни сердца, перенесенных инсультах и инфарктах. Важно помнить: такое лакомство повышает вязкость крови.

Иногда бананы просто не принимаются организмом, возникают индивидуальные реакции в виде вздутия живота, крапивницы.

Бесконтрольное увлечение бананами на пользу не пойдет. Здоровым людям с хорошим обменом веществ и стройной фигурой можно есть эти фрукты каждый день.

Но даже в этом случае лучше ограничиться двумя небольшими бананами в сутки. Лицам, у которых не все гладко со здоровьем, есть лишний вес, хватит одного банана 2-3 раза в неделю.