Нутрициолог Лидия Квашнина о бананах: можно ли их есть каждый день
Фрукты эти вкусные и полезные, и от умеренных доз вреда точно никому не будет. Зачем есть бананы и сколько их нужно в день, рассказывает специалист.
Аргументы в пользу бананов
Они очень питательны и отлично подходят для перекусов, при этом не стимулируют усиление аппетита, как яблоки.
Относятся к категории доступных по цене фруктов.
Отличный вкусный десерт, худеющим заменяет сладкое в рационе, идеальный продукт в пост.
Полезны для сердца и сосудов: в бананах много калия и магния.
Богатый источник витаминов В6 и С.
Пектин в составе нормализует уровень холестерина.
Бананы могут служить профилактикой рака, снижают воспалительные процессы, проявляют антибактериальный эффект.
В полезном десерте есть антиоксиданты, которые благотворно влияют на центральную нервную систему.
Кому бананы вредны
Один фрукт вреда не нанесет, но в большом количестве и регулярно людям с определенными заболеваниями есть бананы не стоит.
Кто не должен увлекаться таким десертом: лица с ожирением и диабетики. Причины понятны - бананы калорийны и в них много глюкозы и сахарозы.
Фрукты эти дают мочегонный эффект, поэтому сгущают кровь и опасны при варикозах и тромбофлебитах.
Бананы не нужно есть при ишемической болезни сердца, перенесенных инсультах и инфарктах. Важно помнить: такое лакомство повышает вязкость крови.
Иногда бананы просто не принимаются организмом, возникают индивидуальные реакции в виде вздутия живота, крапивницы.
Бесконтрольное увлечение бананами на пользу не пойдет. Здоровым людям с хорошим обменом веществ и стройной фигурой можно есть эти фрукты каждый день.
Но даже в этом случае лучше ограничиться двумя небольшими бананами в сутки. Лицам, у которых не все гладко со здоровьем, есть лишний вес, хватит одного банана 2-3 раза в неделю.
Опубликовано: Храмова Оксана
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