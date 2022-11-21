NHK: Япония будет помогать странам, не поддержавшим резолюцию против РФ

Издание NHK сообщило о готовности Японии помогать странам, которые не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.

21 ноября информагентство NHK со ссылкой на Министерство финансов сообщило, что Токио будет помогать государствам, которые открыто не поддержали резолюцию по осуждению действий России на территории Украины, принятую странами Организациями объединённых наций накануне.

По данным NHK, Япония выделит средства девятнадцати государствам, в том числе 1,7 миллиарда иен Вьетнаму и 1,6 миллиарда иен Ирану, в целом выплатив почти 19 миллиардов иен всем странам, попавшим в данный список.