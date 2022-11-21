Светлана Лазарева потеряла на недобросовестном стоматологе 750 тысяч рублей

Специалист взяла за свои услуги 750 тысяч рублей, но после процедур у звезды появились серьезные проблемы со здоровьем.

Певица Светлана Лазарева решила установить виниры. По словам звезды 90-х, это позволило ей визуально стать моложе на 10 лет. Но через полтора года у нее появились проблемы со здоровьем, сообщает Вокруг ТВ.

В шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ она рассказала, что очень тщательно следит за внешностью и здоровьем. Певица пошла к стоматологу, чтобы исправить свой прикус и подтянуть лицо. Артистка зубами занялась 3 года назад, но улыбку мечты смогла получить не сразу.

Сначала Светлана пришла на прием к стоматологу Елене. Специалист заверила что легко выполнит поставленную задачу.

"Она взяла за услуги 750 тысяч, потом были доплаты. У меня проблема была с верхней челюстью, с детства еще не вырос клык, его надо было удалить. Она сказала: “Ничего страшного, поналепим на что было”», — поделилась Лазарева.

После проделанной процедуры звезда могла хвастаться «голливудской улыбкой», но через полтора года появились серьезные проблемы с зубами. Они пошли вкривь и вкось.

«Я пришла к замечательному доктору, который сразу мне говорил, что так, как сделала, нельзя было делать. Не буду говорить, на сколько попала еще, но сейчас я счастливый человек, могу улыбаться, смеяться», — объяснила Лазарева уточнила.

По словам певицы, за исправление недостатка она заплатила втрое больше, чем за первичное лечение и виниры. Стоматолог, которая испортила звезде зубы, не вернула деньги. Но Светлана призналась, что не будет обращаться в суд. Она уверена, что все вернется бумерангом.