Как заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц, американская администрация должна принудить Украину к диалогу с Россией, в противном случае конфликт может затянуться навечно.

По словам Флейтца, США должны потребовать, чтобы Киев принимал участие в мирных переговорах. Украина не должна соглашаться на что-то, что не может поддержать, но должен быть какой-то продолжающийся процесс для завершения конфликта.

Как подчеркнул бывший аналитик ЦРУ, затягивание боевых действий на Украине на неопределенный срок не отвечает интересам Вашингтона. Прямо сейчас поставки оружия Украине истощают критически важные запасы США — особенно это касается высокоточных ракет.

Также Флейтц отметил, что американской администрации следует ввести должность генерального инспектора. Это необходимо, чтобы контролировать, как украинские власти расходуют полученные деньги.