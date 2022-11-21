«Росатом»: на Запорожской АЭС есть высокий риск атомной аварии
2022-11-21 14:37
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о высоком риске атомной аварии на Запорожской атомной электростанции.
21 ноября гендиректор российского энергоконцерна Росатом" Алексей Лихачев публично заявил, что на Запорожской АЭС есть существенный риск атомной аварии из-за вновь начавшихся обстрелов данного объекта со стороны вооружённых сил Украины, которые накануне произошли впервые с начала осени.
По словам Лихачева, сотрудники "Росатома" всю ночь вели переговоры с представителями МАГАТЭ, пытаясь найти пути скорейшего разрешения кризиса на ЗАЭС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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