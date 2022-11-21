Врач объяснила, когда питьевая вода может привести к артриту
Эксперт подчеркнула, что при питье на ходу вода застаивается в суставах, потому утолять жажду нужно в положении сидя.
Нутрициолог Ирина Юзуп считает, что утолять жажду на ходу - очень плохая идея.
В интервью изданию “Доктор Питер” специалист уточнила, что воду надо пить в положении сидя. В таком состоянии у человека мышцы расслабляются, вода усваивается органами желудочно-кишечного тракта.
В противном случае будет нарушаться баланс жидкостей в организме, подчеркивает Ирина Юзуп. Это может стать причиной накопления воды в суставах и в конечном счете привести к артриту.
Специалист также предостерегла от запивания водой еды.
По словам врача, вода для питья должна быть комнатной температуры.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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