Ученые подтвердили опасность синего света не только для пилотов и сварщиков: для любителей жариться на солнце новости не очень хорошие

Любителям загорать нужно быть осторожнее: ученые выяснили, что пучки синего света могут представлять опасность при длительном нахождении под палящим солнцем.

Ученые подтвердили раннее предположение, что излучение синего света может представлять опасность не только для узкопрофильных профессионалов вроде сварщиков, альпинистов, членам полярных экспедиций или пилотов, но и для обычных людей любящих часами валяться на пляже под палящим солнцем.

Воздействие синего света особенно опасно для глаз, поскольку может привести к ожогам чувствительной сетчатки. Поэтому, загорая на пляже, необходимо пользоваться солнцезащитными очками. И это не учитывая вред от ультрафиолетового излучения.

Не лучшим образом пучки синего света сказываются и на биоритмах нашего организма. Их воздействие способно привести к бессоннице, особенно у тех людей, кто любит допоздна засиживаться за гаджетами и экранами телевизоров и компьютеров.