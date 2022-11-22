Эти продукты будут опасны для здоровья, если греть их в микроволновке

В микроволновой печи сегодня разогревают все подряд, не задумываясь о последствиях. А зря - эксперты утверждают, что бездумными действиями можно испортить качество продуктов.

Пользоваться микроволновкой очень удобно, за считанные минуты любая еда становится горячей, выглядит свежей и аппетитной.

Черствые булочки леко сделать мягкими, запросто можно подогреть даже кефир, творог или сметану, довести до комфортной температуры охлажденные фрукты или овощной салат.

Но не всегда это идет на пользу продуктам, а иногда применение микроволновки создает реальную угрозу для здоровья.

Так, при подогреве микроволнами полезные свойства пропадают у чеснока. То же самое можно сказать и о брокколи.

Проведя несколько минут в микроволновке, капуста теряет свои ценные качества на 97%.

Если разогревать в печи мясо после заморозки, в нем размножаются опасные микроорганизмы.

По мнению экспертов, опасно греть в СВЧ замороженные ягоды, глюкоза в их составе после такой обработки превращается в канцероген.

Контакт с микроволнами не сулит ничего хорошего рыбе и сыру, из которых после подогрева пропадают белковые компоненты.

Если кормящая мамочка надумает разогреть в печи емкость с грудным молоком, в нем могут появиться кишечные палочки.

И еще один важный момент, о котором многие не знают (или просто закрывают на это глаза) - продукты в СВЧ нельзя греть в пластиковой посуде.