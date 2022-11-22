Associated Press уволило журналиста за ложь о принадлежности России ракет, упавших в Польше
Американское издание после проведенного внутреннего расследования, уволило журналиста, сообщившего о принадлежности Росси ракет, упавших на территории Польши.
Корреспондент Associated Press Джеймс ЛаПорта был уволен за то, что разместил заметку о том, что ракеты, упавшие на территории Люблинского воеводства в Польше, якобы принадлежат России, сообщил The Washington Post.
Associated Press опубликовало новость, о том, что две российские ракеты пересекли границу Польщи, члена НАТО, и упали на территории страны, в результате чего погибло два человека.
Это сообщение подхватили другие каналы, в том числе Fox News и Reuters. Это вызвало бурную реакцию общественности.
Позже новость была удалена с пометкой о том, что ракеты были произведены в России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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