Associated Press уволило журналиста за ложь о принадлежности России ракет, упавших в Польше

Американское издание после проведенного внутреннего расследования, уволило журналиста, сообщившего о принадлежности Росси ракет, упавших на территории Польши.

Корреспондент Associated Press Джеймс ЛаПорта был уволен за то, что разместил заметку о том, что ракеты, упавшие на территории Люблинского воеводства в Польше, якобы принадлежат России, сообщил The Washington Post.

Associated Press опубликовало новость, о том, что две российские ракеты пересекли границу Польщи, члена НАТО, и упали на территории страны, в результате чего погибло два человека.

Это сообщение подхватили другие каналы, в том числе Fox News и Reuters. Это вызвало бурную реакцию общественности.

Позже новость была удалена с пометкой о том, что ракеты были произведены в России.