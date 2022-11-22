ВВС Франции разместят истребители Rafale в Литве для защиты Прибалтики
2022-11-22 12:02
ВВС Франции перебросят в Литву четыре многоцелевых истребителя Rafale для защиты Прибалтики.
Военно-воздушные силы Франции 25 ноября перебросят в Литву четыре многоцелевых истребителя Rafale в рамках программы НАТО по защите Прибалтики, сообщили в военном ведомстве.
"Согласно мандату НАТО в Литве будет размещено 4 истребителя Rafale", - говорится в сообщении.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о намерении усилить военной присутствие на востоке Европы. В частности говорилось о переброске военнослужащих в Эстонию, боевых самолетов в Литву и бронетранспортеров в Румынию.
Опубликовано: Максим Алексеев
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