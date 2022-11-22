СБУ провели обыск в Киево-Печерской лавре в поисках ДРГ и в противодействие «Русскому миру»
2022-11-22 12:03
Служба безопасности Украины и полиция провели обыски в 1000-летнем православном монастыре в Киеве во вторник, 22 ноября, в рамках операции по противодействию «Русскому миру», сообщила СБУ.
«Эти меры принимаются... в рамках системной работы СБУ по противодействию деструктивной деятельности российских спецслужб в Украине», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).
В нем говорится, что обыск был направлен на недопущение использования православного монастыря в качестве «центра Русского мира» и проводился для выяснения подозрений «об использовании помещений… для укрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранилища оружия».
Чем закончился обыск, в СБУ и Московском патриархате РПЦ не сообщили.
Опубликовано: Тарас Медведев
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