СБУ провели обыск в Киево-Печерской лавре в поисках ДРГ и в противодействие «Русскому миру»

Служба безопасности Украины и полиция провели обыски в 1000-летнем православном монастыре в Киеве во вторник, 22 ноября, в рамках операции по противодействию «Русскому миру», сообщила СБУ.

«Эти меры принимаются... в рамках системной работы СБУ по противодействию деструктивной деятельности российских спецслужб в Украине», — говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

В нем говорится, что обыск был направлен на недопущение использования православного монастыря в качестве «центра Русского мира» и проводился для выяснения подозрений «об использовании помещений… для укрытия диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранилища оружия».

Чем закончился обыск, в СБУ и Московском патриархате РПЦ не сообщили.