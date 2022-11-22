Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Саудовская Аравия вопреки многочисленным прогнозам аналитиков сумела обыграть Аргентину на Чемпионате мира по футболу.
22 ноября стало известно, что сборная Аргентины по футболу проиграла команде Саудовской Аравии: во время матча знаменитый аргентинский игрок Лионель Месси сумел забить один гол в ворота противника, однако этого Аргентине для победы не хватило, поскольку Саудовская Аравия поразила аргентинские ворота дважды.
Вместе с тем сообщается, что Мессии побил рекорд Диего Марадоны, отличившись сразу в четырёх Чемпионатах мира по футболу, представляя команду Аргентины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Волочкова осудила Садальского за злорадство по поводу нищеты внуков Васильевой
Артистка балета Анастасия Волочкова считает дикостью кого-либо критиковать в такое сложное для родины время. Речь идет о злорадстве актера Станислава Садальского в адрес коллеги Татьяны Васильевой и ее близких.Подробнее...
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Дуда: Польша ведёт себя осторожно из-за нежелания войны с Россией
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Украина заявила об аресте сотрудника российского УИН в Херсоне
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно