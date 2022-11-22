Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре

APS
2022-11-22 15:59

Саудовская Аравия вопреки многочисленным прогнозам аналитиков сумела обыграть Аргентину на Чемпионате мира по футболу.

22 ноября стало известно, что сборная Аргентины по футболу проиграла команде Саудовской Аравии: во время матча знаменитый аргентинский игрок Лионель Месси сумел забить один гол в ворота противника, однако этого Аргентине для победы не хватило, поскольку Саудовская Аравия поразила аргентинские ворота дважды.

Вместе с тем сообщается, что Мессии побил рекорд Диего Марадоны, отличившись сразу в четырёх Чемпионатах мира по футболу, представляя команду Аргентины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей