Саудовская Аравия вопреки многочисленным прогнозам аналитиков сумела обыграть Аргентину на Чемпионате мира по футболу.

22 ноября стало известно, что сборная Аргентины по футболу проиграла команде Саудовской Аравии: во время матча знаменитый аргентинский игрок Лионель Месси сумел забить один гол в ворота противника, однако этого Аргентине для победы не хватило, поскольку Саудовская Аравия поразила аргентинские ворота дважды.

Вместе с тем сообщается, что Мессии побил рекорд Диего Марадоны, отличившись сразу в четырёх Чемпионатах мира по футболу, представляя команду Аргентины.