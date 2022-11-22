19FortyFive: генерал США Макконвилл назвал слабое место американской армии
2022-11-22 19:26
Американский генерал Джеймс Макконвилл заявил, что логистика является самым уязвимым местом армии США.
22 ноября интернет издание 19FortyFive сообщило о том, что начальник штаба сухопутных войск Соединённых Штатов Джеймс Макконвилл заявил о том, что логистические возможности американской армии «весьма спорные».
Макконвилл утверждает, что удары по логистике в случае экспедиционной операции на большом удалении от США – косвенный способ нападения на Штаты, который позволит с лёгкостью уничтожить по отдельности разрозненные соединения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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