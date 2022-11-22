В Севастополе, Евпатории и Балаклаве в Крыму прогремели взрывы, работает система ПВО
2022-11-22 19:34
Российские СМИ сообщают о взрывах в Севастополе, Евпатории и Балаклаве в Крыму , работает система ПВО.
Во вторник вечером, 22 ноября 2022 года, ряд крупных российских Telegram-каналов, со ссылкой на очевидцев, сообщили о серии взрывов в Севастополе, Евпатории и Балаклаве в Крыму.
По предварительным данным, в данных населённых пунктах Крымской Республики работает российская система противовоздушной обороны, вероятно, по украинским беспилотникам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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