Что плохого в майонезе: пять причин, чтобы от него отказаться

Диетолог Ольга Сизова рассказала, почему майонез - лишний продукт в рационе.

Прибавляет вес

На столовую ложку майонеза приходится в среднем 130-150 ккал. Калорийность сметаны 20% ниже в два раза. Людям с лишним весом лучше заменить майонез в салате нежирным йогуртом, сметаной с горчицей, подойдет и бальзамический уксус. И домашнее тесто тоже лучше делать без майонеза.

"Легкий" майонез тоже вреден

Легким его назвать можно лишь на первый взгляд. Да такой майонез менее калорийный, потому что разбавлен водой. Однако для густоты в него добавлены эмульгаторы, загустители, крахмал. А это значит, что в продукте заметно вырастает количество углеводов - на 20%. Плюс к этому, у людей легкий майонез ассоциируется с диетическим продуктом, то есть возникает желание съесть больше.

Страдает поджелудочная

При камнях в желчном пузыре, дискензии, дисфункциях поджелудочной железы майонез может вызвать обострение или более серьезные состояния: острый панкреатит, желчная колика, отхождение камней.

Проблемы с печенью

Они могут возникнуть у людей в возрасте. Для них допустимая норма жира в день - 40-50. Если ее превысить, будет большая нагрузка на печень. А ведь вместе с майонезом пожилой человек употребляет дополнительные жиры с другой пищей. Вот почему майонез лучше убрать из рациона, заменить его можно орехами, сыром, оливковым маслом.

Реакция слизистой

В майонезе содержится уксус, который плохо отражается на слизистой желудка или кишечника, особенно в стадии обострения.

С учетом всех указанных факторов диетологи рекомендуют съедать максимум одну столовую ложку майонеза в день.