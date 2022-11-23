Илон Маск обвинил во лжи агентство The Associated Press
2022-11-23 01:43
Миллиардер Илон Маск на своей странице в Twitter обвинил информагенство The Associated Press во лжи по поводу инцидента с падением ракет в Польше.
В сети Twitter, которой владеет Маск, возник спор о том, стоит ли блокировать пользователей с левыми взглядами.
Миллиардер объявил, что не блокирует в Twitter даже крайне левые аккаунты, которые публикую откровенную ложь.
В качестве примера он напомнил, что The Associated Press опубликовало выдуманный отчет о падении российских ракет в Польше.
Опубликовано: Светлана Репина
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