ЕС предлагает переходный период после введения потолка цен на российскую нефть

Евросоюз предлагает установить переходный период на 45 дней после введения ценового потолка на российскую нефть.

Ожидается, что ограничения введут с 5 декабря. Для нефти, загруженной до этой даты и разгруженной до 19 января следующего года, будет применяться переходный период.

В случае изменения ценовых ограничений предлагается установить переходный период на 90 дней.

По предварительной информации, потолок цен на российскую нефть может быть введен на уровне 40-60 долларов за баррель.