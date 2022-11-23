ЕС предлагает переходный период после введения потолка цен на российскую нефть
2022-11-23 01:59
Евросоюз предлагает установить переходный период на 45 дней после введения ценового потолка на российскую нефть.
Ожидается, что ограничения введут с 5 декабря. Для нефти, загруженной до этой даты и разгруженной до 19 января следующего года, будет применяться переходный период.
В случае изменения ценовых ограничений предлагается установить переходный период на 90 дней.
По предварительной информации, потолок цен на российскую нефть может быть введен на уровне 40-60 долларов за баррель.
Опубликовано: Светлана Репина
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