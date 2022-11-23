Сестра Ким Чен Ына пригрозила США фатальным кризисом безопасности
2022-11-23 02:40
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что Соединенные Штаты ждет еще более фатальный кризис безопасности.
Ким Ё Чжон выступила с этим сообщением через несколько часов после заявления посла США Линды Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН об осуждении дестабилизирующих действий КНДР.
Ким Ё Чжон раскритиковала США за то, что она назвала «отвратительным совместным заявлением вместе с такой толпой, как Великобритания, Франция, Австралия, Япония и Южная Корея».
Она сравнила США с «лающей собакой, охваченной страхом» и заявила, что США не смогут разоружить Северную Корею и лишить ее права на самооборону.
Опубликовано: Светлана Репина
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Сестра Ким Чен Ына пригрозила США фатальным кризисом безопасности
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