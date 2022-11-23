Ученые выяснили, что неандертальцы любили вкусно поесть и были гурманами

Жившие 70 тысяч лет назад люди использовали в пищу дикие орехи и травы, сочетали их с фасолью и чечевицей, а иногда с дикой горчицей.

Ученые выяснили, что повара в каменном веке были на удивление изощренными. Они сочетали множество ингредиентов и экспериментировали с добавками, чтобы улучшить вкус еды, сообщает МК.

Найденный в пещере Шанидар в Ираке растительный материал показал, что доисторическая кулинария была сложной и состояла из нескольких этапов. Продукты, которые использовали наши пращуры, были весьма разнообразны.

Согласно новому исследованию, которое было опубликовано в журнале Antiquity, жившие 70 тысяч лет назад люди использовали дикие орехи и травы, сочетали их с бобовыми (фасолью и чечевицей), иногда - с дикой горчицей. Чтобы сделать бобовые, имеющие естественный горький вкус, их замачивали, измельчали ​​либо растирали с камнями.

Обугленным остаткам еды из пещеры Франкти в Греции 12 000 лет, здесь жили охотники-собиратели.

Несмотря на расстояние в пространстве и времени, в обоих местах обнаружены похожие растения, а также методы приготовления пищи. Это говорит об общей кулинарной традиции, считает автор исследования, археоботанический ученый Ливерпульского университета Британии, доктор Серен Кабукку.