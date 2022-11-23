Кличко заявил о возможной эвакуации части жителей Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что часть жителей столицы Украины, возможно, придётся эвакуировать.

23 ноября мэр Киева Виталий Кличко в своём официальном пресс-релизе сделал неутешительный прогноз для жителей столицы Украины на фоне наступивших холодов, вызвавших рост потребления электроэнергии.

Кличко заявил о том, что часть жителей Киева, возможно, придётся эвакуировать из города из-за проблем в энергосистеме Украины, невзирая на то, что местные «власти не хотят, чтобы до этого дошло».