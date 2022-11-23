Welt: ЕС вводит потолок цен на газ из России в качестве «аварийного тормоза»

Немецкое информагентство Die Welt рассказало о настоящих причинах решения Евросоюза установить потолок цен на российский газ.

В среду публицист Тобиас Кайзер написал колонку для газеты Die Welt, где выразил мнение, что решение Брюсселя о введении потолка цен на российский газ является исключительно политическим средством по сохранению единства в Европейском союзе, поскольку представители крупных стран ЕС всё чаще призывают к подобным мерам, в то время как более мелкие европейские государства выступают против.

По мнению Кайзера, сейчас Евросоюз рассматривает введение потолка цен на газ из России в качестве тормоза по снижению роста стоимости голубого топлива на мировых рынках, однако подобный механизм вряд ли окажется действенным.