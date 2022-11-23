Welt: ЕС вводит потолок цен на газ из России в качестве «аварийного тормоза»
Немецкое информагентство Die Welt рассказало о настоящих причинах решения Евросоюза установить потолок цен на российский газ.
В среду публицист Тобиас Кайзер написал колонку для газеты Die Welt, где выразил мнение, что решение Брюсселя о введении потолка цен на российский газ является исключительно политическим средством по сохранению единства в Европейском союзе, поскольку представители крупных стран ЕС всё чаще призывают к подобным мерам, в то время как более мелкие европейские государства выступают против.
По мнению Кайзера, сейчас Евросоюз рассматривает введение потолка цен на газ из России в качестве тормоза по снижению роста стоимости голубого топлива на мировых рынках, однако подобный механизм вряд ли окажется действенным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Welt: ЕС вводит потолок цен на газ из России в качестве «аварийного тормоза»
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