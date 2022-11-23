Reuters: Европарламент принял резолюцию о признании РФ спонсором терроризма

Представители Европарламента утвердили резолюцию с текстом о признании России государством-спонсором терора.

Днём среды американская интернет-газета Reuters со ссылкой на внутреннего информатора сообщила о том, что 23 ноября члены Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию, текст который открыто признаёт Россию государством-спонсором терроризма. К текущему моменту предполагается, что Венгрия могла препятствовать принятию данной резолюции, однако Будапешт не добился этой цели.

Официальные представители Министерства иностранных дел России пока никак не комментируют новую резолюцию Европарламента, однако ожидается, что в ближайшие часы Мария Захарова выступит с публичным заявлением.