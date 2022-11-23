Немецкая компания Uniper прогнозирует, что стоимость помощи государства вырастет до 53 миллиардов долларов

Uniper заявила, что Берлину потребуется вложить до 25 миллиардов евро дополнительного капитала в переживающего трудности импортера газа, чтобы покрыть убытки, понесенные после того, как Россия прекратила поставки.

Измененное соглашение о финансовой помощи отражает отмену налога на газ, призванного помочь немецким импортерам газа нести дополнительные расходы, и увеличивает сумму национализации Uniper до более чем 51 миллиарда евро.

Источники сообщили в октябре, что дополнительные десятки миллиардов долларов были необходимы для стабилизации Uniper после того, как Берлин решил отменить сбор, который позволил бы газовым компаниям переложить большую часть более высоких затрат за закупки на клиентов.

«Речь идет не о чем ином, как о существенной части счетов за газ в Германии, которые теперь будут оплачиваться из налоговых поступлений, а не за счет надбавки за газ, как планировалось изначально», — заявил генеральный директор Uniper Клаус Дитер Мобах.

«Без этого послабления наши клиенты, в том числе многие коммунальные службы, неизбежно столкнулись бы с еще более высокой волной расходов», — добавил он.

Акции Uniper, которые с начала года упали на 84%, торговались с понижением на 4,5% в 12:42 по Гринвичу.

Согласно последнему соглашению, Берлин подпишется на транши уставного капитала на общую сумму до 25 миллиардов евро для покрытия убытков от непогашенных объемов российского газа до 2024 года, сообщил крупнейший импортер газа в Германии.

