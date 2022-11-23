В Киеве отключено водоснабжение, мэр Кличко призывает запасаться водой
2022-11-23 16:44
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что во всем городе прекращено водоснабжение.
Он пояснил, что это произошло из-за сегодняшних обстрелов. Специалисты «Киевводоканала» работают над восстановлением подачи воды.
Кличко призвал жителей города запастись водой на всякий случай. Он также сказал, что в Киеве ведутся работы по восстановлению водоснабжения.
Тем временем в «Укрэнерго» сообщили, что отключения электроэнергии по всей Украине будут продолжаться в течение суток.
Опубликовано: Светлана Репина
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