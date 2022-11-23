В Киеве отключено водоснабжение, мэр Кличко призывает запасаться водой

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что во всем городе прекращено водоснабжение.

Он пояснил, что это произошло из-за сегодняшних обстрелов. Специалисты «Киевводоканала» работают над восстановлением подачи воды.

Кличко призвал жителей города запастись водой на всякий случай. Он также сказал, что в Киеве ведутся работы по восстановлению водоснабжения.

Тем временем в «Укрэнерго» сообщили, что отключения электроэнергии по всей Украине будут продолжаться в течение суток.