Кличко: российские военные выпустили 31 ракету по Киеву
2022-11-23 18:05
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские военные якобы выпустили 31 ракету по столице Украины.
23 ноября мэр Киева Виталий Кличко в официальном пресс-релизе заявил о том, что со стороны России на столицу Украины якобы летела тридцать одна ракета.
Кличко также утверждает, что 21 ракета из 31 была успешно сбита в небе над Киевом средствами противовоздушной обороны, однако на данный момент Министерство обороны РФ не прокомментировало нанесённые сегодня массированный удар по территории Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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