Кличко: российские военные выпустили 31 ракету по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские военные якобы выпустили 31 ракету по столице Украины.

23 ноября мэр Киева Виталий Кличко в официальном пресс-релизе заявил о том, что со стороны России на столицу Украины якобы летела тридцать одна ракета.

Кличко также утверждает, что 21 ракета из 31 была успешно сбита в небе над Киевом средствами противовоздушной обороны, однако на данный момент Министерство обороны РФ не прокомментировало нанесённые сегодня массированный удар по территории Украины.