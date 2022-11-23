Немцы уступили в матче с Японией со счетом 1:2 в рамках ЧМ 2022 в Катаре

Японская команда нанесла поражение Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:2.

Проходившая встреча японской и немецкой футбольных команд в рамках чемпионата мира по футболу 2022 в Дохе завершилась поражением европейцев. Счет встречи составил 1:2 в пользу футболистов из Страны Восходящего Солнца.

Победные голы принесли японской команде Такума Асано и Рицу Доан. У немцев единственным результативным попаданием в ворота с пенальти отметился Илкай Гюндоган.

После победы в матче, в группе Е японцы стоят на вершине турнирной таблицы, поскольку на их счету по совокупности три победы. Германия же занимает четвертое место с нулевым результатом.