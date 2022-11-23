Эксперты рассказали, как перестать терять вес и наконец поправиться

Диета далеко не всегда связана с похудением. Некоторые люди меняют рацион из-за проблем со здоровьем, а некоторые и вовсе для того, чтобы набрать вес.

Одна из наших читательниц рассказала на форуме что не может поправиться. Когда-то врачи прописали ей лечебную диету, она начала успешно терять вес, но встревожилась, когда он достиг 54 кг. На вопрос о том, как поправиться, ответила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

«Нужно понять, какой суточный калораж необходим вам. Это зависит от вашего веса и вашей физической активности. Калораж поможет вам спланировать свое питание — вам нужно продумать и прописать свое меню на каждый день. Только таким образом вы перестанете терять калории и обеспечите свой организм необходимой энергией. Таким способом вы сможете получать достаточное количество белков, жиров и углеводов», — рассказала Екатерина.

Как понять, что у вас дефицит веса? Это можно проверить с помощью формулы расчета индекса массы тела (ИМТ). Для этого нужно разделить вес на рост (в метрах) в квадрате. Например: 60кг / 1.75м х 1.75м = 20. Согласно таблице ИМТ, это нормальный вес. Кстати, такие таблицы можно найти в интернете. Также ИМТ можно рассчитать с помощью приложений и онлайн-калькуляторов. Но и здесь оговоримся, что все индивидуально — не следует полагаться только на цифры. Вес зависит не только от массы жира, но и от массы костей, мышц.

Поэтому перед тем, как садиться на диету, лучше обратиться к специалисту и обсудить с ним свой рацион, если его действительно нужно изменить.

Дефицит веса может быть связан с вашей конституцией, а может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

Если вы резко похудели, но не прилагали никаких усилий, это может быть связано с гормональным сбоем, с заболеваниями желудка, непереносимостью глютена, диабетом, онкологией, болезнями ЖКТ, инфекционными заболеваниями и т.д.

Конечно, не нужно поддаваться панике и ставить диагноз самостоятельно. Если вес продолжает уходить, нужно обратиться не к диетологу, а, прежде всего, к терапевту, не доводя цифры на весах до критического уровня.