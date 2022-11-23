Сборная Германии сенсационно проиграла Японии на ЧМ по футболу в Катаре

Япония неожиданно обыграла Германию на Чемпионате мира по футболу в Катаре со счётом 2:1.

23 ноября в Дохе завершился футбольный матч между Японией и Германией, который прошёл в рамках Чемпионата мира по футболу в Катаре. Вопреки ожиданиям спортивных аналитиков, японская футбольная сборная сумела вырвать победу у немецкой команды, закончив игру со счётом 2:1 в свою пользу.

Известно, что при игре за сборную Японии ворота противника поразили Такума Асано и Рицу Доан, в то время как в команде немцев отличился Илкай Гюндоган.