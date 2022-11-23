МАГАТЭ: Запорожская АЭС начала работать на дизельных генераторах
2022-11-23 22:39
Пресс-служба МАГАТЭ сообщила о переходе Запорожской атомной электростанции на дизельные генераторы в качестве основного источника энергии.
Вечером 23 ноября Международное агентство по атомной энергетике обнародовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что Запорожская атомная электростанция, находящаяся в городе Энергодар под контролем российского предприятия "Росатом", начала работать на дизельных генераторах ввиду утраты доступа к линии электропередач.
По данным аналитиков МАГАТЭ, причиной перехода Запорожской АЭС на альтернативные источники энергии является повреждение её инфраструктуры в ходе нового обстрела со стороны армии Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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