МАГАТЭ: Запорожская АЭС начала работать на дизельных генераторах

Пресс-служба МАГАТЭ сообщила о переходе Запорожской атомной электростанции на дизельные генераторы в качестве основного источника энергии.

Вечером 23 ноября Международное агентство по атомной энергетике обнародовало пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что Запорожская атомная электростанция, находящаяся в городе Энергодар под контролем российского предприятия "Росатом", начала работать на дизельных генераторах ввиду утраты доступа к линии электропередач.

По данным аналитиков МАГАТЭ, причиной перехода Запорожской АЭС на альтернативные источники энергии является повреждение её инфраструктуры в ходе нового обстрела со стороны армии Украины.