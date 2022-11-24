Женщина родила близнецов из эмбрионов, замороженных 30 лет назад

Эмбрионы хранились в жидком азоте с 22 апреля 1992 года и при этом сохранили свою жизнеспособность.

Это знаменательное событие произошло в американском штате Теннесси и ознаменовало собой новый рекорд.

Эмбрионы, хранившееся 30 лет в глубокой заморозке при температуре - 128 градусов Цельсия, были подсажены женщине по имени Рэйчел Риджуэй.

31 октября этого года она произвела на свет двух замечательных, абсолютно здоровых близняшек.

К слову, эмбрионы были "усыновленными", то есть не принадлежали семейной чете Риджуэй.

На момент рождения малышей в семействе уже было четверо собственных детишек от 1 года до 8 лет, причем все они появились на свет естественным путем.

Теперь ученые уверены, что эмбрионы после длительного хранения могут подарить радость отцовства и материнства многим людям.