Блогера Некоглая заставили экстренно покинуть Россию с формулировкой о нарушении миграционного законодательства

Блогер Некоглай был вынужден покинуть Россию: его обвинили в нарушении миграционного законодательства страны пребывания.

Николай Лебедев более известный в блогерской среде как Некоглай вылетел из Москвы утром 24 ноября в Армению, откуда затем проследует в Молдову.

Согласно информации издания Известия, Лебедев в течение двух недель находился в центре временного содержания мигрантов в российской столице.

Задержание блогера произошло после того, как он снял и опубликовал в своем блоге пародию на российского военного. По решению Пресненского суда Лебедев был признан виновным в нарушении миграционного законодательства. Ему выписали штраф, и обязали покинуть территорию РФ.