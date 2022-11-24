Блогера Некоглая заставили экстренно покинуть Россию с формулировкой о нарушении миграционного законодательства
2022-11-24 12:21
Блогер Некоглай был вынужден покинуть Россию: его обвинили в нарушении миграционного законодательства страны пребывания.
Николай Лебедев более известный в блогерской среде как Некоглай вылетел из Москвы утром 24 ноября в Армению, откуда затем проследует в Молдову.
Согласно информации издания Известия, Лебедев в течение двух недель находился в центре временного содержания мигрантов в российской столице.
Задержание блогера произошло после того, как он снял и опубликовал в своем блоге пародию на российского военного. По решению Пресненского суда Лебедев был признан виновным в нарушении миграционного законодательства. Ему выписали штраф, и обязали покинуть территорию РФ.
Опубликовано: Эльза Ли
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