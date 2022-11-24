ФСБ: предотвращен взрыв на газопроводе поставляющему газ в Турцию и Европу
2022-11-24 12:25
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области по которому газ поставляется в Турцию и Европу.
24 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на сообщение ЦОС ФСБ РФ, что Федеральной службой безопасности Российской Федерации была предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе "Южный поток", по которому осуществляются поставки газа в Турцию и Европу.
Ранее сообщалось, что силовики пресекли в Воронежской области попытку диверсии на военных и энергетических объектах сторонниками украинских националистов, при задержании злоумышленники были убиты.
Опубликовано: Елена Калиновская
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