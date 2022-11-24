Дмитрий Песков заявил о способности украинского правительства завершить военный конфликт с Россией.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что действующее правительство Украины обладает инструментами для прекращения военного конфликта с Россией, поскольку Владимир Зеленский в состоянии выполнить все поставленные Москвой требования. По мнению Пескова, Зеленский прекратит страдания мирного населения Украины, если согласится на российские переговорные условия.

В тот же день аналогичную позицию озвучил Александр Лукашенко, заверивший, что Украина может быть полностью уничтожены в случае отказа от переговоров с Россией.