Песков: Киев может положить конец спецоперации, выполнив требования РФ
2022-11-24 15:50
Дмитрий Песков заявил о способности украинского правительства завершить военный конфликт с Россией.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что действующее правительство Украины обладает инструментами для прекращения военного конфликта с Россией, поскольку Владимир Зеленский в состоянии выполнить все поставленные Москвой требования. По мнению Пескова, Зеленский прекратит страдания мирного населения Украины, если согласится на российские переговорные условия.
В тот же день аналогичную позицию озвучил Александр Лукашенко, заверивший, что Украина может быть полностью уничтожены в случае отказа от переговоров с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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