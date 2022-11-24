Суски: Германия может передать Польше ржавые самолёты со складов
2022-11-24 16:19
Депутат Польши Марека Суски заявил о намерениях Берлина передать Варшаве ржавые самолёты.
Вечером четверга телеканал Telewizja Republika опубликовал интервью с депутатом партии "Право и Справедливость" Мареком Суски, который раскритиковал предложение Министерства обороны Германии передать Польше собственные системы противовоздушной обороны и самолёты, хранящиеся на складах. Данное предложение поступило от ФРГ после падения ракеты армии Украины на территории Польши.
По мнению Суски, Варшава не нуждается в подобной помощи, поскольку Берлин может передать Польше ржавые самолёты, как ранее ФРГ передавала неисправное вооружение Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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