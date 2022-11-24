Дыня для поднятия настроения и профилактики рака
Диетолог Антонина Стародубова рекомендует поднимать жизненный тонус в осенне-зимний период кусочком спелой дыни.
По мнению специалиста, в мякоти фрукта много полезных веществ, которые хорошо влияют на нервную систему.
Антонина Стародубова уверена: кусочек ароматной дыни поможет поднять настроение и победить осеннюю хандру.
В составе дыни большой набор витаминов (включая бета-каротин, фолиевую кислоту) и много минералов.
Эти элементы проявляют антиоксидантные свойства, укрепляют сердце и сосуды, предупреждают атеросклероз, онкологические заболевания.
Однако превышение рекомендуемых доз может вызвать негативные последствия. К тому же дыню допустимо есть только при отсутствии противопоказаний.
Диетолог Антонина Стародубова:
"Надо помнить, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (два-три кусочка). Злоупотребление может привести к лишнему весу и ожирению"
Кроме дыни, специалисты по питанию включают в список продуктов для поднятия настроения сыр, кунжут, творог, ряженку, йогурт, орехи, темный шоколад.
Опубликовано: Храмова Оксана
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