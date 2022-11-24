Дыня для поднятия настроения и профилактики рака

Диетолог Антонина Стародубова рекомендует поднимать жизненный тонус в осенне-зимний период кусочком спелой дыни.

По мнению специалиста, в мякоти фрукта много полезных веществ, которые хорошо влияют на нервную систему.

Антонина Стародубова уверена: кусочек ароматной дыни поможет поднять настроение и победить осеннюю хандру.

В составе дыни большой набор витаминов (включая бета-каротин, фолиевую кислоту) и много минералов.

Эти элементы проявляют антиоксидантные свойства, укрепляют сердце и сосуды, предупреждают атеросклероз, онкологические заболевания.

Однако превышение рекомендуемых доз может вызвать негативные последствия. К тому же дыню допустимо есть только при отсутствии противопоказаний.

Диетолог Антонина Стародубова:

"Надо помнить, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (два-три кусочка). Злоупотребление может привести к лишнему весу и ожирению"

Кроме дыни, специалисты по питанию включают в список продуктов для поднятия настроения сыр, кунжут, творог, ряженку, йогурт, орехи, темный шоколад.