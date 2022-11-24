В Словакию перестала поступать российская нефть из-за проблем с электричеством
2022-11-24 19:54
Словацкий телеканал СТК сообщает о прекращении поставок российской нефти из Украины в Словакию по нефтепроводу дружба.
В сообщении сказано, что поставки были прерваны из-за нарушений подачи электроэнергии.
При этом поставки в Чехию не прерывались, благодаря достаточным запасам нефти, находящимся в Словакии.
Тем временем в Польше оператор нефтепровода «Дружба» PERN начал ремонт поврежденной нитки магистрали.
Опубликовано: Светлана Репина
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