В Словакию перестала поступать российская нефть из-за проблем с электричеством

Словацкий телеканал СТК сообщает о прекращении поставок российской нефти из Украины в Словакию по нефтепроводу дружба.

В сообщении сказано, что поставки были прерваны из-за нарушений подачи электроэнергии.

При этом поставки в Чехию не прерывались, благодаря достаточным запасам нефти, находящимся в Словакии.

Тем временем в Польше оператор нефтепровода «Дружба» PERN начал ремонт поврежденной нитки магистрали.