Средняя заработная плата в Беларуси вот уже два месяца как падает: к чему это приведет

Падение средней заработной платы в Беларуси вот уже второй месяц фиксирует Национальный статистический комитет.

По данным на октябрь месяц средняя зарплата в Беларуси составляет 1636,4 белорусских рубля. В сентябре этот показатель составлял 1637 рублей до проведения налоговых вычетов, а в августе 1665,5 рублей.

При этом существенно отличаются показатели заработных плат в Минске и регионах. Так в среднем столичный житель получал в октябре 2227 рублей, что на 1,2 рубля меньше, чем этот показатель был в сентябре.

Самой низкой средняя заработная плата по области была в Могилевской области: 1344,3 рубля без учета налогов. За месяц могилевчане потеряли в среднем 2,3 рубля от своих зарплат.