Средняя заработная плата в Беларуси вот уже два месяца как падает: к чему это приведет
Падение средней заработной платы в Беларуси вот уже второй месяц фиксирует Национальный статистический комитет.
По данным на октябрь месяц средняя зарплата в Беларуси составляет 1636,4 белорусских рубля. В сентябре этот показатель составлял 1637 рублей до проведения налоговых вычетов, а в августе 1665,5 рублей.
При этом существенно отличаются показатели заработных плат в Минске и регионах. Так в среднем столичный житель получал в октябре 2227 рублей, что на 1,2 рубля меньше, чем этот показатель был в сентябре.
Самой низкой средняя заработная плата по области была в Могилевской области: 1344,3 рубля без учета налогов. За месяц могилевчане потеряли в среднем 2,3 рубля от своих зарплат.
Опубликовано: Эльза Ли
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