Криштиану Роналду первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира подряд
37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим в пяти подряд турнирах чемпионатов мира.
В матче группового раунда против Ганы (3:2) форвард открыл счет на 64-й минуте, уверенно реализовав пенальти.
Криштиану дебютировал за национальную команду Португалии в 2003 году. Через год вместе с товарищами по национальной команде он завоевал серебряную медаль ЕВРО-2004.
С 2006 года Роналду играет на чемпионатах мира. Самым большим успехом на этот момент стало 4-е место португальца, завоеванное во время чемпионата в Германии в 2010 году.
В четверг, 24 ноября 37-летний футболист в пятый раз сыграл на чемпионате мира.
Португалец стал первым игроком за почти 100-летнюю историю чемпионатов мира, забившим в пяти финальных турнирах чемпионатов мира подряд. Интересно, что каждый раз он огорчал вратарей соперника только на групповом этапе.
Опубликовано: Николай Скира
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