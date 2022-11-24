Криштиану Роналду первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира подряд

37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим в пяти подряд турнирах чемпионатов мира.

В матче группового раунда против Ганы (3:2) форвард открыл счет на 64-й минуте, уверенно реализовав пенальти.

Криштиану дебютировал за национальную команду Португалии в 2003 году. Через год вместе с товарищами по национальной команде он завоевал серебряную медаль ЕВРО-2004.

С 2006 года Роналду играет на чемпионатах мира. Самым большим успехом на этот момент стало 4-е место португальца, завоеванное во время чемпионата в Германии в 2010 году.

В четверг, 24 ноября 37-летний футболист в пятый раз сыграл на чемпионате мира.

Португалец стал первым игроком за почти 100-летнюю историю чемпионатов мира, забившим в пяти финальных турнирах чемпионатов мира подряд. Интересно, что каждый раз он огорчал вратарей соперника только на групповом этапе.