В турецкой Анталье хотят запретить иностранцам продажу и аренду жилья
2022-11-24 21:28
В турецкой Анталье начался сбор подписей под петицией, которая предусматривает запрет на покупки и аренду местного жилья иностранцами.
Причиной создания петиции послужило резкое повышение стоимости аренды жилья в городе.
Анталья стала лидеров по количеству проданных объектов недвижимости в октябре. Там было продано 2 123 дома и квартиры.
Авторы петиции утверждают, что для принятия решения властями необходимо собрать 7,5 тыс. подписей. Сейчас собрано 5,5 тыс.
Опубликовано: Светлана Репина
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