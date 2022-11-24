В турецкой Анталье хотят запретить иностранцам продажу и аренду жилья

В турецкой Анталье начался сбор подписей под петицией, которая предусматривает запрет на покупки и аренду местного жилья иностранцами.

Причиной создания петиции послужило резкое повышение стоимости аренды жилья в городе.

Анталья стала лидеров по количеству проданных объектов недвижимости в октябре. Там было продано 2 123 дома и квартиры.

Авторы петиции утверждают, что для принятия решения властями необходимо собрать 7,5 тыс. подписей. Сейчас собрано 5,5 тыс.