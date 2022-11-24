WSJ: западные компании существенно увеличили производство оружия

Издание The Wall Street Journal сообщает, что западные компании наращивают производство оружия: танков, ракетных установок, боеприпасов.

Рост производства вызван увеличением спроса на фоне украинского конфликта.

Американской компании Raytheon Technologies пришлось возвращать на работу пенсионеров, чтобы выпускать ЗРК Stinger.

В Lockheed Martin с февраля удвоили производство противотанковых комплексов Javelin, планируют увеличить производство HIMARS и боеприпасов к этим РСЗО.