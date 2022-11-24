WSJ: западные компании существенно увеличили производство оружия
2022-11-24 21:54
Издание The Wall Street Journal сообщает, что западные компании наращивают производство оружия: танков, ракетных установок, боеприпасов.
Рост производства вызван увеличением спроса на фоне украинского конфликта.
Американской компании Raytheon Technologies пришлось возвращать на работу пенсионеров, чтобы выпускать ЗРК Stinger.
В Lockheed Martin с февраля удвоили производство противотанковых комплексов Javelin, планируют увеличить производство HIMARS и боеприпасов к этим РСЗО.
Опубликовано: Светлана Репина
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