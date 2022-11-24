Нападающий Португалии Криштиану Роналду забил Гане и установил рекорд
2022-11-24 22:02
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол команде Ганы и установил рекорд.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после забитого гола в ворота команды Ганы установил рекорд, став первым футболистом забивавшим на пяти чемпионатах мира по футболу.
37-летний форвард вышел в стартовом составе сборной своей страны и на 65-й минуте матча реализовал пенальти, который сам и заработал.
Ранее Роналду был одним из пяти футболистов, забивавшим на четырех чемпионатах мира.
Опубликовано: Максим Алексеев
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