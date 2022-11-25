Нападающий Португалии Роналду забил гол Гане на ЧМ в Катаре, установив рекорд

Португальский игрок Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд, забив гол в ворота Ганы на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

25 ноября стало известно, что форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд, забив гол в ворота Ганы на 65-ой минуте матча, состоявшегося на Чемпионате мира в Катаре. Поразив ворота противника, Роналду стал единственным игроком, который забил гол на пяти Чемпионатах мира.

Сам матч между Португалией и Ганой завершился со счётом 3:2 в пользу первой, что позволило португальской команде на шаг приблизиться к выходу в финал.