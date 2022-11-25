Илон Маск пообещал восстановить все заблокированные аккаунты в Twitter

Владелец сети Twitter Илон Маск заявил, что восстановит заблокированные аккаунты, поскольку за это проголосовало большинство пользователей.

Он уточнил, что это следует из результатов недавно проведенного опроса.

Миллиардер пообещал, что амнистия начнется уже на следующей неделе.

Между тем стало известно, что Илон Маск распустил офис компании в Брюсселе, и теперь в Евросоюзе опасаются, что в сети не будут соблюдаться правила о дезинформации.