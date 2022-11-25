Эксперты выяснили, что делать, если все время хочется спать

Просыпаешься утром — хочется спать, приходишь на работу — хочется спать. Хочется спать после еды, после занятий спортом, после долгого совещания.

Постоянно хочется спать — причины этого не всегда можно определить однозначно. Дневную сонливость очень часто связывают с курсом приема некоторых видов лекарств или с употреблением кофеина или никотина. Постоянное желание спать очень мешает повседневной деятельности, прерывая работу или учебу, иногда даже представляя опасность для вас и окружающих — если, например, вы едете за рулем. Как всегда, чтобы выбрать способы лечения, нужно найти причины, по которым постоянно хочется спать.

Одной из причин могут быть расстройства центральной нервной системы. Есть даже такое заболевание, гиперсомния, или повышенная сонливость, довольно, впрочем, редкое. В целом около пяти процентов случаев дневной сонливости можно объяснить гиперсомнией. Пациенты с гиперсомнией хорошо высыпаются ночью, но утром им хочется спать, а надо проснуться, и не получается.

Другой причиной, по которой постоянно хочется спать, может быть нарколепсия — это хроническое неврологическое заболевание, вызванное неспособностью мозга регулировать циклы сна. В течение всего дня нарколептики испытывают внезапные приступы сонливости, которые сопровождаются снижением мышечного тонуса, а иногда даже и галлюцинациями.

Причина — в нарушении циркадных ритмов:

Циркадные ритмы — это естественные «часы», по которым работает наш организм. В соответствие с ними в нашем организме происходят все физические, психические и поведенческие изменения. Эти ритмы управляются нервными клетками, расположенными в области мозга, которая называется супрахиазмальное ядро. Регулировать циркадные помогают и внутренние факторы, например, выделение гормонов, и внешние, такие как смена дня и ночи.

Причина того, что нам постоянно хочется спать может заключаться в том, что эти ритмы нарушаются. Это чаще всего случается с теми, кто значительное время проводит в путешествиях или командировках, или с теми, чья работа связана с постоянным изменением режима дня, например работников со сложно-составленными графиками, где ночные смены перемежаются с дневными.

Пищевая кома или почему хочется спать после еды?

Очень часто после приема пищи мы чувствуем себя уставшими, и нам хочется спать после еды Особенно часто это случается после плотного обеда в середине дня. Дело в том, что переваривание пищи требует от организма больших затрат энергии.

Чтобы доставить еду до желудка, а затем разложить ее на питательные вещества и усвоить, и рот, и пищевод, и желудок, и кишечник проделывают долгую непростую работу. Сначала желудку отправляется сигнал начать процессы вырабатывания кислоты, которая помогает переваривать пищу. Желудок также контролирует скорость, с которой пища проходит по кишечнику. Затем поджелудочная железа начинает вырабатывать ферменты, которые расщепляют и поглощают питательные вещества.

Утро. Вы выпили чашку кофе, и кажется, надолго зарядились энергией. Однако после плотного обеда вас начинает клонить в сон, вам трудно сосредоточиться на чем-то одном. Конечно, когда хочется спать после еды, работа превращается в пытку. Это явление иногда в шутку называют «пищевая кома».

Причина «пищевой комы» не только в том, что организму не хватает энергии поддерживать рутинную деятельность, после того как он растратил ее на переваривание пищи. Дневная сонливость также имеет отношение к химическим процессам, происходящим в мозгу после плотного обеда. Когда питательные вещества поглощаются в кишечнике, это вызывает всплеск уровня глюкозы в крови.

Клетки головного мозга в качестве источника энергии используют сахар, поэтому, когда организм голоден, мозг вырабатывает вещество под названием орексин, который не дает вам заснуть и гонит на поиски пропитания. Однако когда еда переварилась и усвоилась, мозг тоже становится «сыт», больше не нуждается в орексине и перестает его вырабатывать. В этом — вторая причина, из-за которой нам хочется спать после еды.

Утром хочется спать, а надо проснуться:

Хотеть спать по утрам — норма. Особенно зимой, когда вставать и собираться на работу приходится еще до появления солнца. Что нужно сделать, чтобы просыпание не давалось нам так тяжело?

Во-первых, нужно стараться планировать на каждую ночь достаточное количество сна. Большинству людей на нормальный здоровый сон требуется минимум семь часов. Некоторым и все девять. Такое количество отдыха каждую ночь гарантирует, что утром вы будете готовы к новому рабочему дню. Лучший способ организовать день так, чтобы всегда высыпаться, это отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время.

Во-вторых, если хочется спать, когда нужно проснуться, делайте по утрам короткую зарядку, состоящую из простых движений. Утренняя пробежка вокруг дома или поход в спортивный зал многим покажутся чрезмерной тратой энергии. А легкая утренняя гимнастика станет причиной выброса в мозг эндорфинов, так называемых «гормонов счастья». Они помогут нам чувствовать себя энергичными, по крайней мере, всю первую половину дня.