Страны Евросоюза исключают российский газ из совместных закупок
2022-11-25 01:07
На неформальной встрече в Брюсселе министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.
Предполагается, что новые правила позволят странам ЕС и их энергетическим компаниям вместе покупать газ на глобальных рынках.
При этом страны должны использовать данный механизм 15% газа, который можно разместить в специальных хранилищах.
В 2023 году объем закупок должен был составить 13,5 млрд кубометров.
Опубликовано: Светлана Репина