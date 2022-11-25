Страны Евросоюза исключают российский газ из совместных закупок

На неформальной встрече в Брюсселе министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки.

Предполагается, что новые правила позволят странам ЕС и их энергетическим компаниям вместе покупать газ на глобальных рынках.

При этом страны должны использовать данный механизм 15% газа, который можно разместить в специальных хранилищах.

В 2023 году объем закупок должен был составить 13,5 млрд кубометров.