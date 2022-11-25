Spectator: США под давлением Китая убедили Польшу не давать Киеву МиГ-29
2022-11-25 01:23
Издание Spectator утверждает, что Вашингтон убедил Варшаву не передавать украинской армии истребители МиГ-29, поскольку на этом настоял Пекин.
Американская газета The Spectator утверждает, что в марте 2022 года Министерство обороны Польши намеревалось передать собственные истребители МиГ-29 Украине, однако отказалось этой идеи, поскольку об этом попросила команда президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
По данным Spectator, Китая настоятельно попросил Вашингтон убедить Польшу не давать свои военные самолёты Киеву, а взамен Пекин пообещал уговорить Москву не применять ядерные вооружения в ходе спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин распорядился увеличить выпуск военной техники
В Мексике найдены останки обезьяны-паука, которыми торговали древние элиты майя
Путин наградил корреспондента WarGonzo Пегова орденом Мужества
На одном из спутников Юпитера может скрываться сверхгорячее море расплавленной породы
Минобороны РФ: удары армии России нарушили переброску резервов ВСУ