Издание Spectator утверждает, что Вашингтон убедил Варшаву не передавать украинской армии истребители МиГ-29, поскольку на этом настоял Пекин.

Американская газета The Spectator утверждает, что в марте 2022 года Министерство обороны Польши намеревалось передать собственные истребители МиГ-29 Украине, однако отказалось этой идеи, поскольку об этом попросила команда президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

По данным Spectator, Китая настоятельно попросил Вашингтон убедить Польшу не давать свои военные самолёты Киеву, а взамен Пекин пообещал уговорить Москву не применять ядерные вооружения в ходе спецоперации.